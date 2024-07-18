Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦПАУ летом — Finance.ua

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Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦПАУ летом

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Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦПАУ летом
Топ-5 услуг, за которыми больше всего обращаются в ЦПАУ летом
Летом украинцы активно оформляют паспорта в связи с сезоном летних отпусков. В ЦПАУ Киева отмечают значительный рост спроса на подобные услуги.
По каким еще вопросам чаще всего обращаются в центры предоставления административных услуг летом, об этом рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Летом украинцы активнее ездят за границу, поэтому для многих актуально обновить свои паспортные документы. В столичных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) в связи с сезоном летних отпусков наблюдается значительный рост спроса на услуги по оформлению паспортов.
«Этот период особенно активен для граждан, которым требуется обновление документов», — отметила Наталья Шамрай.
В ЦПАУ Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:
  • паспортные услуги;
  • услуги по регистрации местожительства;
  • государственная регистрация имущества;
  • государственная регистрация бизнеса;
  • услуги социального характера.

Оформление паспорта

Стоимость оформления паспортных документов зависит от сроков — срочно за 7 рабочих дней или за 20 рабочих дней.
  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 20 рабочих дней — 958 грн;
  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем за 7 рабочих дней — 1598 грн.
Оформление паспорта гражданина Украины с 18 лет за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За скорое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней — 874 грн.
По материалам:
РБК-Україна
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