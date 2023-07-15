ТОП-5 самых долговечных японских автомобильных двигателей — Finance.ua

ТОП-5 самых долговечных японских автомобильных двигателей Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых долговечных японских автомобильных двигателей

Основываясь на рейтингах и опыте, эксперты назвали ТОП-5 самых долговечных японских автомобильных двигателей.

Toyota 2JZ-GTE

Этот двигатель, появившийся впервые в 1991 году, является одним из самых надежных и долговечных. Он используется в спортивных и показательных моделях Toyota, в частности, в легендарных Supra. Благодаря своей прочности и мощности, 2JZ-GTE стал культовым среди поклонников автомобилей, пишет « Твоя машина ».

Honda B-Series

Этот двигатель, выпущенный в 1989 году, зарекомендовал себя как надежная и долговечная рабочая единица. Он был установлен во многих популярных моделях Honda, включая Civic и Integra. За свою длительную эксплуатацию B-Series завоевал уважение автолюбителей.

Subaru EJ Series

Этот серийный двигатель используется в автомобилях Subaru с 1989 года. Он известен своей надежностью и способностью переносить большие нагрузки. EJ Series устанавливается в разных моделях Subaru, включая иконический Impreza WRX STI.

Mazda Rotary



Уникальным двигателем, отличающимся от традиционных поршневых двигателей, является роторный двигатель Mazda. Этот дизайн обеспечивает высокую скорость и уменьшенное количество подвижных деталей, что способствует его продолжительной работе. Роторные двигатели Mazda используются в моделях RX-7 и RX-8.

Nissan RB Series

Этот двигатель, начавший производиться в 1985 году, устанавливается в автомобилях Nissan, таких как Skyline и Silvia. RB Series славится своей высокой надежностью, агрегатированностью и способностью к модификациям. Он стал излюбленным выбором среди тюнеров и энтузиастов скорости.

Эти двигатели завоевали репутацию надежности и долговечности в автомобильной индустрии, благодаря чему стали популярны среди автолюбителей.

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Автотема По материалам:

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