ТОП-5 брендов авто, которые производят самые надежные двигатели в истории — Finance.ua

ТОП-5 брендов авто, которые производят самые надежные двигатели в истории Сегодня 22:31 — Технологии&Авто

ТОП-5 брендов авто, которые производят самые надежные двигатели в истории

Шины, кузов, электрические системы, программное обеспечение и даже аккумулятор, — все это очень важно в конструкции каждого авто. Однако именно двигатель является сердцем машины, и производительность и надежность ее в большей степени зависит именно от него. Скорость и мощность — это безусловно, важные характеристики, однако в последнее время люди все же нацелены на надежность авто. Поэтому выбирают транспортные средства, которые не нуждаются в дорогом и сложном ремонте и вообще не подведут их.

Некоторые бренды известны не только надежностью в целом, но и самыми выносливыми двигателями. Их назвали эксперты из yahoo.finance.

Топ-5 брендов авто с самыми надежными двигателями

Ford

Давно бытует мнение, что самые надежные авто — японские. Но американцы также могут создавать эффективные и высокопроизводительные двигатели. А главное — долговечные. Недавно компания положила начало новой технологии двигателей для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов. Самыми надежными моторами названы Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost.

Chevrolet

Компания Chevrolet на протяжении своей истории владела разными автомобильными компаниями. В частности, Buick, Cadillac, Lotus, Oldsmobile, Pontiac и т. д. Все это позволило General Motors накопить немалый опыт. Компания создала огромное количество двигателей.

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Самыми надежными считаются дизельные от Chevy. К примеру, LS V8, который сменил уже три поколения и считается культовым. Его легко обслуживать, а сам двигатель обладает чрезвычайным ресурсом. Также одним из самых надежных считается 5,7-литровый двигатель LT1, которым оснащались Corvette и Camaro. Среди новых стоит отметить Gen V, которые каждый год выигрывают в рейтингах надежности.

Lexus

В 2023 и 2024 годах Lexus возглавил рейтинг самых надежных автомобилей мира. И не зря. Согласно данным, двигатели 1UR-FE, 2JZ и 2GR, которые устанавливаются на некоторые модели Lexus и Toyota, являются чрезвычайно ресурсными. Они могут при условии качественного обслуживания выдерживать до 400 тысяч километров пробега. И это не предел для этих моторов.

Honda

В течение десятилетий Honda создавала свою безупречную репутацию. И она заслуживает ее, это безусловно. Ведь именно эта японская компания создала такие двигатели, которые не требуют ничего кроме ухода и регулярного обслуживания.

Типичный срок службы авто составляет более 350 тысяч километров. Однако многие модели Honda могут превзойти все ожидания. В частности, они оснащены двигателями серии K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey) или H22A (седаны Preludes и Accord SiR и Wagons).

Toyota

В Toyota хорошо знают, что не могли бы стать самым продаваемым брендом в мире, если бы не надежные двигатели. Они в течение многих лет создавали качественные моторы, которые могли доставлять сотни тысяч километров удовольствия от вождения.

Да и среди них есть такие, которые можно назвать более надежными. Это, например, 3,5-литровый двигатель V6 2GR, устанавливавшийся на многие популярные модели бренда (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon; Lexus ES, GS, IS и RX). Также замечательно себя зарекомендовали мощные 1JZ и 2JZ. Кроме того, семейство UZ, которое устанавливалось во внедорожники, пикапы и седаны от Toyota и Lexus, можно назвать чрезвычайно надежным.

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