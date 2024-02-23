ТОП-3 наиболее и наименее надежных электрических кроссоверов — Finance.ua

ТОП-3 наиболее и наименее надежных электрических кроссоверов
Британское издание What Car? опросило владельцев автомобилей о проблемах, с которыми они сталкивались за последние два года, а также узнало о цене и продолжительности ремонта. В исследовании приняли участие 21 тысяча человек, они поделились впечатлениями о 178 моделях в возрасте до пяти лет.
По итогам опроса был сделан рейтинг надежности электрических кроссоверов.
Наиболее надежным в конце концов был признан Ford Mustang Mach-E, а самым проблемным — Vauxhall (Opel) Mokka Electric.
Ford Mustang Mach-E оценили в максимальные 100%. Ни один из владельцев этого электромобиля, принявших участие в опросе WhatCar, не столкнулся с какими-либо неисправностями.
Второе место в рейтинге самых надежных занял BMW iX3 с результатом 99,3%. Единственным слабым местом этой модели оказалась информационно-развлекательная система.
Замкнула тройку лидеров Tesla Model Y с оценкой надежности на уровне 97,4%. К недостаткам модели относятся кузов, электронику и медиасистему.
Также в ТОП-5 вошли Skoda Enyaq iV и MG ZS EV.
Что касается аутсайдеров, то кроссоверу Vauxhall (Opel) Mokka Electric, возглавившему список, присвоили рейтинг надежности 60,6%. За два года владения 40% его владельцев столкнулись с проблемами с батареей, 27% пожаловались на медиасистему, по 13% - на мотор, электричество и систему вождения.
За Mokka расположился Jaguar I-Pace, о неприятностях с которым сообщили 42% владельцев. Ремонт в большинстве случаев (58%) занимал больше недели, а 35% машин одновременно оказывались не на ходу.
На третьем месте расположился большой электровнедорожник Audi Q8 e-tron, доставивший неприятности 40% владельцев. В 25% случаев обнаружились дефекты электричества, в 15% - мультимедийной системы. Треть хозяев ждали окончания ремонта больше недели.
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