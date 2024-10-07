ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы — Finance.ua
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ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы

Технологии&Авто
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ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы
ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы
В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
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В целом сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является «совершенно обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы».
ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы
«В целом доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. Сравнительно месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%», — говорится в сообщении.
Кроме BYD, в топ-3 самых популярных марок электромобилей среди украинцев вошла Zeekr — 118 авто. А также Honda — 116 автомобилей.
В топ-3 самых популярных моделей (кроме Zeekr 001) — Honda M-NV, 97 авто. Кроме того, Volkswagen ID.4 — 93 авто.
ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы
В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком «Made in Cnina» составляет немалые (и преимущественные) 80%.
По материалам:
Finance.ua
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