ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы — Finance.ua

ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

ТОП-3 китайских электромобилей, которые скупают украинцы

В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.

В целом сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является «совершенно обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы».

«В целом доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. Сравнительно месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%», — говорится в сообщении.

Кроме BYD, в топ-3 самых популярных марок электромобилей среди украинцев вошла Zeekr — 118 авто. А также Honda — 116 автомобилей.

В топ-3 самых популярных моделей (кроме Zeekr 001) — Honda M-NV, 97 авто. Кроме того, Volkswagen ID.4 — 93 авто.

В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком «Made in Cnina» составляет немалые (и преимущественные) 80%.

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