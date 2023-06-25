Топ-15 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Топ-15 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают украинцы (инфографика)
Портал AUTO.RIA.com составил рейтинг кроссоверов с пробегом, которые покупали чаще всего в мае.
В прошлом месяце возросли объемы торгов на нашем вторичном рынке, перейдя отметку в 100 тыс. легковых автомобилей с пробегом за месяц, соответственно было куплено несколько больше и кроссоверов и внедорожников — 23,9 тыс. При этом доля таких машин уменьшилась — с 24% в апреле до 23,5% в мае, что определено от общего количества сделок купли-продажи и первых регистраций подержанных легковых автомобилей в Украине на основе открытых данных ГСЦ МВД.
Итак, 15 моделей кроссоверов или внедорожников, приобретенных на вторичном рынке больше всего в течение мая:
Напомним, в мае продажи новых автомобилей стали расти. Кроссовер Renault Duster снова стал самым продаваемым автомобилем на рынке.
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