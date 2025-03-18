ТОП-10 украинских сетей АЗС начали больше платить налогов — Finance.ua

ТОП-10 украинских сетей АЗС начали больше платить налогов Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

ТОП-10 украинских сетей АЗС начали больше платить налогов

ТОП-10 сетей АЗС Украины по количеству заправочных станций, на которые приходится 54% продаж горючего в стране, в 2024 году уплатили на 38% больше «операционных» налогов, чем годом ранее — 10,35 млрд грн против 7,39 млрд.

Об этом пишет Сергей Куюн, директор ООО «Консалтинговая группа А-95».

Половину этого прироста дало увеличение уплаты НДС — 4,2 млрд, или на 53% больше показателя 2023 года. На 26% увеличились отчисления налога на прибыль (ННП) — рост с 1,7 млрд грн до 2,2 млрд грн.

Зарплатные налоги (НДФЛ и ЕСВ) — также рост на треть. Что это значит? Во-первых, повысились официальные оклады: по ТОП-50 за год с 11858 до 17482 грн/мес. Во-вторых, что зарплат в конверте стало меньше. Больше всего «конверты» похудели в Avantage 7 и БРСМ, где персонал теперь официально получает вдвое больше.

Между тем почти половина сетей из ТОП-50 до сих пор предлагают поверить в то, что их сотрудники живут на 12 000−13 000 грн/мес.

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