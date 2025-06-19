ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика) Сегодня 18:00 — Личные финансы

ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика)

В 2024 году уровень одобрения шенгенских виз составил 52,20%, что свидетельствует о том, что государства Шенгенской зоны одобрили более половины поданных заявок на визы.

Об этом свидетельствует статистика SchengenVisaInfo

Список стран с самыми высокими показателями одобрения заявок в 2024 году снова возглавляет Исландия, одобрившая 91,25% заявок, полученных за год.

Данные показывают, что в 2023 году Исландия имела более высокий уровень одобрения — 94,26%, но также количество полученных заявок было значительно выше.

В 2024 году Исландия получила 35416 заявок на визу, тогда как в предыдущем году Исландия получила 22 541 заявку — разница составляет 57,1%.

Хотя Исландия является ведущей страной по количеству одобренных виз, другие страны также имели высокие показатели одобрения в 2024 году, что делает их удобными для тех, кто подается на получение шенгенских виз этим летом.

Страны, с которыми легче всего получить шенгенскую визу в этом году, исходя из показателей одобрения заявок на шенгенские визы в 2024 году:

Туристическая страховка за границу за 5 минут у вас на email.

Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.