ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика)
ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика)
В 2024 году уровень одобрения шенгенских виз составил 52,20%, что свидетельствует о том, что государства Шенгенской зоны одобрили более половины поданных заявок на визы.
Об этом свидетельствует статистика SchengenVisaInfo.
Список стран с самыми высокими показателями одобрения заявок в 2024 году снова возглавляет Исландия, одобрившая 91,25% заявок, полученных за год.
Данные показывают, что в 2023 году Исландия имела более высокий уровень одобрения — 94,26%, но также количество полученных заявок было значительно выше.
В 2024 году Исландия получила 35416 заявок на визу, тогда как в предыдущем году Исландия получила 22 541 заявку — разница составляет 57,1%.
Хотя Исландия является ведущей страной по количеству одобренных виз, другие страны также имели высокие показатели одобрения в 2024 году, что делает их удобными для тех, кто подается на получение шенгенских виз этим летом.
Страны, с которыми легче всего получить шенгенскую визу в этом году, исходя из показателей одобрения заявок на шенгенские визы в 2024 году:
ТОП-10 стран Шенгена: где проще получить визу этим летом (инфографика)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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