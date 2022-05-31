ТОП-10 самых популярных новых авто бизнес-класса — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных новых авто бизнес-класса

Мировой авторынок интенсивно меняется за счет значительного увеличения количества кроссоверов, которые стали фаворитами для многих водителей. В то же время предпочтения покупателей автомобилей бизнес-класса меняются не столь динамично.

Специалисты сайта Auto.ria составили рейтинг автомобилей бизнес-класса, которых продали больше всего в мире.

По итогам мировых продаж автомобилей в 2021 году в десятку самых популярных авто бизнес-класса вошли:

BMW 5 серии: 309 242 авто;

Mercedes-Benz E-класса: 280 256 авто;

Audi A6: 232 349 автомобилей;

Hyundai Grandeur: 89 086 автомобилей;

Mercedes-Benz S-класса: 87 064 авто;

Genesis G80: 67 344 авто;

Skoda Superb: 63 338 автомобилей;

Kia K8: 46 741 автомобиль;

BMW 7 Серии: 46 085 авто;

Volvo S90: 43 927 авто.

В эту десятку не попал ни один электрокар, хотя в 2020 году на 10 строчке оказался Tesla Model S — таких авто тогда продали 28 324 единицы, а в 2021 году меньше 15 тысяч.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.