ТОП-10 городов Европы, где легче всего найти работу (инфографика) — Finance.ua

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ТОП-10 городов Европы, где легче всего найти работу (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-10 городов Европы, где легче всего найти работу (инфографика)
ТОП-10 городов Европы, где легче всего найти работу (инфографика)
В западных и северных городах Европы гораздо легче найти работу, особенно по сравнению с южными городами.
Об этом говорится в отчете «Качество жизни в европейских городах», сообщает schengenvisainfo.com.
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Этот отчет, опубликованный Комиссией ЕС, показывает, что более половины людей в западных и северных странах-членах — 53 процента респондентов сказали, что им было легко найти работу, по сравнению с каждым четвертым жителем южных государств-членов.
Возглавляет список городов, где есть работа, Прага (Чехия). 79 процентов респондентов сказали, что легко там найти работу.
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Клуж-Напока (Румыния) — на втором месте с 73 процентами.
ТОП-10 городов Европы, где легче всего найти работу (инфографика)
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Мюнхен (Германия) и Братислава (Словакия) — третий и четвертый города, где более высокие возможности для трудоустройства, заявили 72 процента респондентов.
Кроме того, 71% участников утверждали, что Гамбург (Германия) является городом, где легко найти работу, позиционируя себя как пятое место с наибольшим количеством доступных рабочих мест, как считают респонденты.
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Замыкает список десяти городов с самой доступной работой в Осло (Норвегия), о чем заявили 69 процентов респондентов, а далее следует Стокгольм (Швеция) с 68 процентами.
Варшава (Польша) занимает восьмое место из 66% респондентов, которые сказали, что там легко найти работу, за ней следуют София (Болгария) и Таллин (Эстония) с 65% в каждой.
С другой стороны, с исключительно низким показателем всего 4% людей, которые говорят, что работа доступна, Палермо считается городом, где труднее всего трудоустроиться в 2023 году, за которым следуют Неаполь (Италия) с 11% и Овейдо. (Испания) на 16 процентов.

За пределами ЕС

В городах Соединенного Королевства и стран ЕАСТ (Исландия, Княжество Лихтенштейн, Королевство Норвегия, Швейцарская Конфедерация — ред.) сохраняется относительно более высокая доля довольных жителей относительно наличия работы, которая составляет 54 процента.
Однако на западных Балканах и Турции цифры значительно ниже, всего 38 и 46 процентов жителей, соответственно, положительно воспринимают перспективы трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • По данным Евростата, статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 млн граждан Украины. Страны Евросоюза продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, этот статус предоставляет им доступ к легальному трудоустройству.
  • Эксперты проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах — наиболее популярных направлениях для сезонных работ.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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