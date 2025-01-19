TikTok прекратил работу в США — Finance.ua

TikTok прекратил работу в США Сегодня 10:10 — Технологии&Авто

TikTok прекратил работу в США

Приложение TikTok прекратило работу в Соединенных Штатах поздно вечером в субботу, 18 января, именно перед тем, как общенациональный запрет платформы вступил в силу.

Около 22:30 по местному времени в субботу пользователи TikTok по всей стране уже не могли использовать приложение — получить доступ к своему профилю или просмотреть сохраненные видео. Компания отразила всплывающее сообщение, в котором поблагодарила избранного президента Дональда Трампа за то, что он пообещал работать с компанией по решению проблемы, когда вступит в должность в понедельник. Также во всплывающем окне появилась ссылка на другую страницу на сайте TikTok, где говорилось, что пользователи все еще могут скачать свои данные.

Незадолго до 21:00 по местному времени в субботу приложение обнародовало предупреждение, в котором говорилось: «Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступает в силу 19 января и заставит нас сделать наши сервисы временно недоступными. Мы работаем над тем, чтобы восстановить наш сервис в США как можно скорее».

Вскоре после того, как приложение прекратило работу, Apple и Google удалили его из своих магазинов. Ведь согласно закону, после вступления в силу запрета провайдеры магазинов приложений и интернет-хостинга могут столкнуться с большими штрафами за обновление приложения TikTok или размещение его вебсайта. Другие приложения ByteDance также были удалены из магазинов приложений, включая Lemon8 и приложение для редактирования видео CapCut.

Напомним, в апреле прошлого года президент Джо Байден подписал закон, принятый Конгрессом, предусматривающим запрет соцсети TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю, поскольку существуют опасения, что Пекин может использовать приложение для слежки за американскими пользователями.

TikTok обжаловал это решение через суд, утверждая, что это нарушает право на свободу выражения мнений.

Однако Верховный суд США отверг эти аргументы, поддержав закон и признав, что Конгресс имел «веские основания выделить TikTok для особого режима» при его принятии. Поскольку соглашение о продаже не было заключено, это решение суда практически гарантировало, что платформа будет запрещена в воскресенье, 19 января.

Упоминания о Трампе в официальных сообщениях пользователям TikTok появились на фоне его расплывчатых обещаний спасти приложение. В частности, в пятницу Трамп заявил, что примет решение по TikTok в «недалеком будущем», добавив, что ему нужно «время, чтобы проанализировать ситуацию». В субботу Трамп сказал, что он «скорее всего» даст TikTok 90-дневную отсрочку, чтобы попытаться найти покупателя.

Укрінформ По материалам:

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