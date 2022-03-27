Tiffany отказывается от покупки российских алмазов и бриллиантов — Finance.ua
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Tiffany отказывается от покупки российских алмазов и бриллиантов

Сегодня 18:07Банковские металлы
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Tiffany отказывается от покупки российских алмазов и бриллиантовTiffany отказывается от покупки российских алмазов и бриллиантов
Американский ювелирный ритейлер Tiffany&Co. отказался от закупок продукции из россии, в частности, алмазов и бриллиантов.
«Tiffany остановила закупку всех необработанных алмазов из россии, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», — цитирует представителя Tiffany Marketwatch.
Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, используемые в процессе обсыпки ювелирных изделий.
Запрет Tiffany распространяется на алмазы, добытые в россии на 21 марта. Компания не уточнила, сможет ли она покупать алмазы, добытые до конфликта, находящиеся в процессе огранки или полировки.
Tiffany, которая сейчас принадлежит LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, являлась долгосрочным клиентом российской компании Алроса.
Ранее из-за ситуации в Украине от закупки отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не повлиял на их бизнес.
Signet также попросил всех своих поставщиков приостановить бизнес с россией и подтвердить, что ни одна партия для Signet не содержит алмазов или драгоценных металлов российского происхождения, приобретенных после 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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