Tesla установила новый рекорд поставки электромобилей — Finance.ua
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Tesla установила новый рекорд поставки электромобилей

Вчера 21:56Фондовый рынок
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Автопроизводитель Tesla установил в первом квартале 2022 года рекорд по количеству поставок, поставив килентам 310 048 электромобилей, несмотря на постоянные проблемы с цепью поставок и остановками заводов.
Об этом говорится в заявлении Tesla.
Это на 1500 больше, чем за аналогичный период годом ранее.
При этом наиболее популярными остаются Model 3 и Model Y.
В первом квартале 2022 года на их долю пришлось 295 300 поставок. Остальные 14,7 тысячи электромобилей, поставленные за 1 квартал, — более габаритные и дорогие Model S и Model X.
За 2021 год Tesla поставила рекордные 936 тысяч электромобилей, превысив показатели предыдущего года на 87 процентов.
По материалам: Економічна Правда
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