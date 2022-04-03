Tesla установила новый рекорд поставки электромобилей — Finance.ua

Tesla установила новый рекорд поставки электромобилей Вчера 21:56 — Фондовый рынок Автопроизводитель Tesla установил в первом квартале 2022 года рекорд по количеству поставок, поставив килентам 310 048 электромобилей, несмотря на постоянные проблемы с цепью поставок и остановками заводов.
Об этом говорится в заявлении Tesla.
Это на 1500 больше, чем за аналогичный период годом ранее.
При этом наиболее популярными остаются Model 3 и Model Y.
В первом квартале 2022 года на их долю пришлось 295 300 поставок. Остальные 14,7 тысячи электромобилей, поставленные за 1 квартал, — более габаритные и дорогие Model S и Model X.
За 2021 год Tesla поставила рекордные 936 тысяч электромобилей, превысив показатели предыдущего года на 87 процентов.
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