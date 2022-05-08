Tesla потеснили со второго места по количеству Bitcoin: кто обошел Маска — Finance.ua

Tesla потеснили со второго места по количеству Bitcoin: кто обошел Маска

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Tesla потеснили со второго места по количеству Bitcoin: кто обошел Маска

Некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG), занимающаяся развитием блокчейн-платформы Terra, опередила автокомпанию Tesla по количеству накопленных Bitcoin. Теперь она занимает второе место в списке корпоративных владельцев этой криптовалюты.

В LFG сообщили о внебиржевой покупке 37 863 BTC на сумму $1,5 млрд. До этого в криптокопилке компании хранилось 42 530 Bitcoin, в то время как у Tesla насчитывается 43 200 BTC.

Таким образом, Luna Foundation Guard накопила более 80,3 тыс. Bitcoin — совокупная стоимость такого «багажа», согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, оценивается в $3,1 млрд. Теперь по этому показателю она уступает только софтверной компании MicroStrategy, на счету которой числится более 129 тыс. Bitcoin.

Заключив сделку, LFG преодолел треть пути к избранной цели — купить Bitcoin на сумму $10 млрд, чтобы обеспечить ликвидностью свой стейблкоин TerraUSD (UST). Это алгоритмический стейблкоин, эмиссия которого математически связана с денежной массой внутренней монеты LUNA.

LFG получила Bitcoin на $1 млрд, совершив внебиржевой обмен их на UST у криптоброкера Genesis Trading. Подобный объем такой операции стал рекордным. Bitcoin еще на $500 млн были получены через один из самых крупных криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital (3AC).

«Участие Genesis как ведущего брокера виртуальных валют отражает растущий спрос на децентрализованные стейблкоины на крипторинку и помогает наводить мосты между криптосообществами, связанными общими децентрализованными средствами», — заявил генеральный директор Terraform Labs До Квон. Его компания является эмитентом стейблокина UST и токенов Terra.

По размеру капитализации TerraUSD входит в десятку крупнейших криптовалют в мире — совокупная рыночная стоимость монеты оценивается в $1 млрд. Его обгоняют только два стейблокина — Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

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