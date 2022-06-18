Tesla подняла цены на свои электромобили — Finance.ua

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Tesla подняла цены на свои электромобили

18.06.2022, 01:10Личные финансы
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Tesla подняла цены на свои электромобилиTesla подняла цены на свои электромобили
Американская автомобильная компания Tesla значительно повысила цены на электромобили по всей своей линейке, некоторые модели подорожали на 6000 долларов.
Об этом сообщает Electrek со ссылкой на анализ сайта компании.
Отметим, последнее значительное повышение цен было в марте 2022 года.
В ночь с 15 на 16 июня Tesla обновила свой онлайн-конфигуратор, снова повысив цены на всю линейку.
Меньше всего подорожала Model 3. В этой линейке цены поднялись только на Model 3 Long Range — с 54490 до 57990 долларов.
Обе версии Модель Y существенно подорожали:
  • модель Y Long Range подорожала с 62 990 до 65 990 долларов;
  • цена на Model Y выросла с 67 990 до 69 990 долларов.
Tesla Model S также значительно подорожала, и это после роста цен на 5000 долларов всего несколько месяцев назад. Так, двухмоторная полноприводная модель S Long Range подорожала с 99 990 до 104 990 долларов.
Цены на новые модели X тоже выросли. Двухмоторная полноприводная модель X Long Range подорожала со 114 990 до 120 990 долларов. Model X Plaid сохранила цену на уровне 138 990 долларов.
В Tesla не объяснили причину повышения цен на свои электрокары.
По материалам: Діло
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