Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о состоянии экономики и реального сектора Украины.

Об этом он написал в Facebook.

ВВП

После падения реального ВВП на 28,8% в 2022 г. темпы его восстановления в 2023 г. составили 5% по оценке Минэкономики. Ключевыми факторами роста ВВП стали: оборот частных и государственных потребительских расходов, а также наращивание инвестиций в строительство, капитальный ремонт поврежденных активов и создание новых мощностей в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). В 4 квартале 2023 г. реальный ВВП, по оценкам НБУ, ускорился до 6,5% в годовом измерении.

Такой рост объясняется прежде всего лучшим урожаем поздних сельскохозяйственных культур, расширением производства в ОПК, развитием альтернативных путей для экспорта.

Но восстановление реального ВВП было недостаточным для компенсации падения экономики первого года войны. Вызовы усиливаются, поскольку вражеские обстрелы разрушают украинские производственные мощности, а активные военные действия требуют извлечения рабочей силы для нужд обороны.

Фискальная политика

Поддержка военной экономики со стороны фискального сектора достигла поразительных масштабов. По итогам 2023 г. дефицит Сводного бюджета составил 27% ВВП или 1761 млрд грн (без учета международных грантов). Инвестиционная составляющая расходов Сводного бюджета выросла в 2,4 раза за прошлый год (до 312 млрд грн или 4,7% ВВП).

Весомую часть инвестиционных расходов составили расходы на восстановление/ремонт инфраструктуры и компенсации населению за разрушенное имущество.

Что с зарплатами

Прирост реальной зарплаты (+3,5% за прошлый год) способствовал активизации внутреннего потребительского спроса населения. Предприятия частного сектора также увеличили инвестиции в промышленное оборудование, расширение логистической инфраструктуры, автомобильный транспорт.

Монетарная сфера

По словам Богдана Данилишина, депрессивным фактором развития и восстановления национальной экономики остается высокая стоимость банковских кредитов.

Высокие кредитные риски для банков во время войны и сверхжесткая монетарная политика НБУ стали основными причинами сокращения банковского кредитования.

По итогам 2023 г. кредитные ресурсы банков по сравнению с 2022 г. подорожали на 4,4 п.п. до 20,5% годовых. Средняя процентная ставка по новым банковским кредитам, предоставленным резидентам, в декабре составила 19,5% годовых. А реальная процентная ставка по банковским кредитам достигла 14,4% годовых!

Выводы

Как пишет Богдан Данилишин, для возобновления экономической деятельности в 2024—2025 годах и усиления устойчивости экономики и общества во время военного положения следует усилить государственную экономическую политику по таким направлениям:

развитие ОПК с привлечением поддержки международных партнеров,

запуск системы страхования предприятий от военно-политических рисков, восстановление производственных мощностей экспортеров,

развитие новых транспортных маршрутов для экспорта,

создание специальных экономических зон в регионах сосредоточения деятельности предприятий-экспортеров,

возрождение банковского кредитования и предоставление целевой поддержки малому и среднему бизнесу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.