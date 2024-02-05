Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин — Finance.ua
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Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин

Казна и Политика
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Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин
Текущее состояние экономики и реального сектора Украины — Данилишин
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о состоянии экономики и реального сектора Украины.
Об этом он написал в Facebook.

ВВП

После падения реального ВВП на 28,8% в 2022 г. темпы его восстановления в 2023 г. составили 5% по оценке Минэкономики. Ключевыми факторами роста ВВП стали: оборот частных и государственных потребительских расходов, а также наращивание инвестиций в строительство, капитальный ремонт поврежденных активов и создание новых мощностей в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). В 4 квартале 2023 г. реальный ВВП, по оценкам НБУ, ускорился до 6,5% в годовом измерении.
Такой рост объясняется прежде всего лучшим урожаем поздних сельскохозяйственных культур, расширением производства в ОПК, развитием альтернативных путей для экспорта.
Но восстановление реального ВВП было недостаточным для компенсации падения экономики первого года войны. Вызовы усиливаются, поскольку вражеские обстрелы разрушают украинские производственные мощности, а активные военные действия требуют извлечения рабочей силы для нужд обороны.
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Фискальная политика

Поддержка военной экономики со стороны фискального сектора достигла поразительных масштабов. По итогам 2023 г. дефицит Сводного бюджета составил 27% ВВП или 1761 млрд грн (без учета международных грантов). Инвестиционная составляющая расходов Сводного бюджета выросла в 2,4 раза за прошлый год (до 312 млрд грн или 4,7% ВВП).
Весомую часть инвестиционных расходов составили расходы на восстановление/ремонт инфраструктуры и компенсации населению за разрушенное имущество.

Что с зарплатами

Прирост реальной зарплаты (+3,5% за прошлый год) способствовал активизации внутреннего потребительского спроса населения. Предприятия частного сектора также увеличили инвестиции в промышленное оборудование, расширение логистической инфраструктуры, автомобильный транспорт.

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Монетарная сфера

По словам Богдана Данилишина, депрессивным фактором развития и восстановления национальной экономики остается высокая стоимость банковских кредитов.
Высокие кредитные риски для банков во время войны и сверхжесткая монетарная политика НБУ стали основными причинами сокращения банковского кредитования.
По итогам 2023 г. кредитные ресурсы банков по сравнению с 2022 г. подорожали на 4,4 п.п. до 20,5% годовых. Средняя процентная ставка по новым банковским кредитам, предоставленным резидентам, в декабре составила 19,5% годовых. А реальная процентная ставка по банковским кредитам достигла 14,4% годовых!

Выводы

Как пишет Богдан Данилишин, для возобновления экономической деятельности в 2024—2025 годах и усиления устойчивости экономики и общества во время военного положения следует усилить государственную экономическую политику по таким направлениям:
  • развитие ОПК с привлечением поддержки международных партнеров,
  • запуск системы страхования предприятий от военно-политических рисков, восстановление производственных мощностей экспортеров,
  • развитие новых транспортных маршрутов для экспорта,
  • создание специальных экономических зон в регионах сосредоточения деятельности предприятий-экспортеров,
  • возрождение банковского кредитования и предоставление целевой поддержки малому и среднему бизнесу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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