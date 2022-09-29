Технологический гигант Emerson полностью уходит из рф — Finance.ua

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Технологический гигант Emerson полностью уходит из рф

Фондовый рынок
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Технологический гигант Emerson полностью уходит из рф
Технологический гигант Emerson полностью уходит из рф
Компания Emerson, лидер промышленной автоматизации во всем мире, продала свой бизнес на россии.
О соответствующем решении объявила пресс-служба компании.
Как известно, Emerson уже заключила сделку с местным руководством по продаже своего российского бизнеса, включая дочку Metran.
На россии компания Emerson LLC занималась организацией продаж и обслуживанием Metran.
Заявление о продаже бизнеса последовало за майским объявлением компании о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продажи Metran.
Чтобы завершить сделку по продаже российского бизнеса, Emerson необходимо получить одобрение регуляторных органов и правительства рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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