Технологический гигант Emerson полностью уходит из рф
Компания Emerson, лидер промышленной автоматизации во всем мире, продала свой бизнес на россии.
О соответствующем решении объявила пресс-служба компании.
Как известно, Emerson уже заключила сделку с местным руководством по продаже своего российского бизнеса, включая дочку Metran.
На россии компания Emerson LLC занималась организацией продаж и обслуживанием Metran.
Заявление о продаже бизнеса последовало за майским объявлением компании о выходе из российского бизнеса и изучении стратегических вариантов продажи Metran.
Чтобы завершить сделку по продаже российского бизнеса, Emerson необходимо получить одобрение регуляторных органов и правительства рф.
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