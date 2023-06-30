Тарифы на воду в Украине возрастут с 1 июля: новые цены и как платить меньше — Finance.ua

Тарифы на воду в Украине возрастут с 1 июля: новые цены и как платить меньше Сегодня 12:02 — Личные финансы

Тарифы на воду в Украине возрастут с 1 июля: новые цены и как платить меньше

Украинцам утвердили повышение тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июля и 1 сентября. Рост цен уже откладывался несколько раз — 1 января, затем 1 марта, а потом еще и 1 июня. Теперь решение принято, в крупных городах стоимость воды возрастет в среднем на 32% (в зависимости от водоканала).

Решение приняла профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) на заседании 29 июня. В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года по решению местных властей, потому что им не нужно согласие НКРЭКУ.

Цены будут подвышены для 34 предприятий. Среди них водоканалы в таких городах:

Киев — тариф на воду увеличится на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централизованное водоснабжение 22,884 грн. + централизованный водоотвод 18,252 грн);

Одесса — суммарно цена увеличится с 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Винница — за поставку воды и водоотвода платить придется не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Днепр — тариф повышается с 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород — платить придется 54,57 грн за кубометр.

Прежние тарифы останутся в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Также больше не начнут платить получатели жилищных субсидий.

Почему повышают тариф

В НКРЭКУ объясняли: на изменение тарифов повлияло уменьшение объемов реализации, которые были учтены в действующих тарифах. В частности, на 2,03 млн куб, или на 10,43% по централизованному водоснабжению и на 1,3 млн кубов (7,48%) по централизованному водоотводу.

Кроме того, на 12−13% возросли расходы водоканалов на электроэнергию. На 20−29% увеличились и затраты на оплату труда.

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали почти полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Как платить за воду меньше

Закрывайте воду, если не используйте ее. Когда вы моете голову, умываетесь, бреетесь, закрывайте воду. Это должно стать полезной привычкой. Лучше всего использовать смеситель ручки в виде ручки, а не двух кранов (так легко регулировать температуру).

Своевременно ремонтируйте сантехнику. Даже если из крана немного капает вода, за месяц такими каплями может накопиться целая ванная комната.

Лучше принимать душ, а не ванну. Это позволит экономить воду. Также не стоит просто так выливать воду. Открывайте кран, чтобы намочить тело и смыть мыло.

Для хранения воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать — в другой.

Не рекомендуется размораживать мясо, рыбу под струей. Это не только бесполезный расход воды и тепла, но и уничтожение полезных веществ продуктов.

Необходимо перекрывать вентиль для воды, если помещение оставляете на несколько дней. На кранах можно установить специальное устройство, которое замедляет напор (аэратор).

Обозреватель По материалам:

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