Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского — Finance.ua
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Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского

Личные финансы
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Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского
Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.
Об этом сообщили в ходе заседания комиссии.
В частности, глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.
Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского
«Верховный Главнокомандующий (президент, — Ред.) в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций касательно такого решения», — отмечает Ущаповский.

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В этой связи председатель НКРЭКУ предложил отменить постановление от 29 июня 2023 года. Участники голосования поддержали это решение единогласно.
Глава НКРЭКУ также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством.

Справка Finance.ua:

  • ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод неприемлемым;
  • по его словам, такие решения Комиссии «идут вразрез с политикой правительства, которое делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость — увеличивает пенсии, выплачивает субсидии всем нуждающимся, помогает регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду»;
  • в свою очередь Владимир Зеленский в видеообращении, реагируя на сообщение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду, назвал это решение нечестным и непрофессиональным.
  • напомним, 30 июня НКРЭКУ сообщила на своем сайте о повышении тарифов на водоснабжение. Отмечалось, что с 1 июля платежки для украинцев поднимутся на 62 грн в месяц. В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона. При этом отмечалось, что тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.
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По материалам:
Finance.ua
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