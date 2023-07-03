Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского — Finance.ua

Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского Сегодня 13:00 — Личные финансы

Тариф на воду остается неизменным. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Об этом сообщили в ходе заседания комиссии.

В частности, глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.

«Верховный Главнокомандующий (президент, — Ред.) в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций касательно такого решения», — отмечает Ущаповский.

В этой связи председатель НКРЭКУ предложил отменить постановление от 29 июня 2023 года. Участники голосования поддержали это решение единогласно.

Глава НКРЭКУ также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством.

Справка Finance.ua:

ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод неприемлемым;

по его словам, такие решения Комиссии «идут вразрез с политикой правительства, которое делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость — увеличивает пенсии, выплачивает субсидии всем нуждающимся, помогает регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду»;



в свою очередь Владимир Зеленский в видеообращении, реагируя на сообщение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду, назвал это решение нечестным и непрофессиональным.



напомним, 30 июня НКРЭКУ сообщила на своем сайте о повышении тарифов на водоснабжение. Отмечалось, что с 1 июля платежки для украинцев поднимутся на 62 грн в месяц. В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона. При этом отмечалось, что тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.



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