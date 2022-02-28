Такси Bolt прекращает работу в Беларуси — Finance.ua

Такси Bolt прекращает работу в Беларуси
Сегодня 16:09 — Фондовый рынок Такси Bolt прекращает работу в Беларуси
Сервис такси Bolt заявил, что прекращает свою деятельность на территории Беларуси.
Такое сообщение появилось в телеграм-канале платформы, сообщает Office Life.
При попытке заказать услугу в Минске сервис показывает, что в этом регионе Bolt недоступен, и предлагает воспользоваться им в Париже, Лагосе или Йоханнесбурге.
В конце прошлого года Bolt анонсировал, что расширит свои инвестиции в Беларуси. Компания планировала вложить в развитие транспорта в стране «как минимум несколько миллионов евро».
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