Такси Bolt прекращает работу в Беларуси — Finance.ua

Такси Bolt прекращает работу в Беларуси

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Такси Bolt прекращает работу в Беларуси

Сервис такси Bolt заявил, что прекращает свою деятельность на территории Беларуси.

Такое сообщение появилось в телеграм-канале платформы, сообщает Office Life.

При попытке заказать услугу в Минске сервис показывает, что в этом регионе Bolt недоступен, и предлагает воспользоваться им в Париже, Лагосе или Йоханнесбурге.

В конце прошлого года Bolt анонсировал, что расширит свои инвестиции в Беларуси. Компания планировала вложить в развитие транспорта в стране «как минимум несколько миллионов евро».

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