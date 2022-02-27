Свободное падение: банковская система России может потерпеть крах — Finance.ua
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Свободное падение: банковская система России может потерпеть крах

Сегодня 16:19Мир
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Свободное падение: банковская система России может потерпеть крахСвободное падение: банковская система России может потерпеть крах
В США, ЕС и Канаде готовят новые санкции против государства-агрессора России, в частности отключение его от системы SWIFT.
В Вашингтоне прогнозируют, что после таких мер страна превратится в «экономическую и финансовую парию».
Как отметили в Белом доме, после новых санкций Запада российской банковской системе предстоит «свободное падение». Более того, Россия теперь стала «парией в глобальном экономическом и финансовом смысле».
«Правительство России изгоняется из международной финансовой системы», — заявил представитель администрации президента США.
Напомним, Евросоюз, США и Канада 26 февраля договорились о новых санкциях против России.

Что они, в частности, предполагают

  • Отключение ряда русских банков от SWIFT.
  • «Парализацию активов» российского Центробанка.
  • Замораживание активов представителей русских элит и их семей.
Как уточнил представитель Белого дома, в течение 28 февраля западные страны подготовят дополнительные мероприятия, в частности против Центробанка.
Что касается списка банков, которые будут отключены от SWIFT, то он пока формируется. Правда, уже известно, что санкции будут распространяться на 630 миллиардов долларов валютных резервов Банка России.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Телеканал 24
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