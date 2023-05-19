Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука — Finance.ua

Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука

Суд вернул государству земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн, незаконно находившиеся в собственности супруги лидера запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе Киевской области была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга бывшего народного депутата, лишенного украинского гражданства — лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Учитывая нарушение требований законодательства, Киевская областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.

Как сообщал Укринформ, супруге Медведука Оксане Марченко в феврале 2023 года сообщили о подозрении в финансировании свержения конституционного строя.

Суд арестовал три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, незаконно оказавшихся в частной собственности Марченко.

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Укрінформ По материалам:

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