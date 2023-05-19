Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука

Казна и Политика
0
Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука
Суд вернул государству земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги Медведчука
Суд вернул государству земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн, незаконно находившиеся в собственности супруги лидера запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе Киевской области была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.
В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга бывшего народного депутата, лишенного украинского гражданства — лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Учитывая нарушение требований законодательства, Киевская областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.
Как сообщал Укринформ, супруге Медведука Оксане Марченко в феврале 2023 года сообщили о подозрении в финансировании свержения конституционного строя.
Суд арестовал три земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, незаконно оказавшихся в частной собственности Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.