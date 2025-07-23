Суд подтвердил, что россия должна выплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, которые выводятся с рынка — Finance.ua

Суд подтвердил, что россия должна выплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, которые выводятся с рынка Сегодня 15:23

Суд подтвердил, что россия должна выплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, которые выводятся с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл уже второй иск к россии по убыткам банков, которые выводятся с рынка.

Об этом сообщил Фонд гарантирования.

Так, 17 июля 2025 г. Хозяйственный суд г. Киева полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору России на общую сумму 498,5 млн грн.

Это групповой иск, в котором объединены 5 банков, понесших убытки в результате российской вооруженной агрессии, — ПАО «Грин Банк», ПАО «Эрде Банк», ПАО «Укргазпромбанк», ПАО «Банк «Таврика», ПАО «Фортуна-Банк».

Как сообщал ранее Фонд, активы этих банков, например часть объектов недвижимости, кредитного портфеля (это, преимущественно, залоговое имущество и/или заемщики по месту регистрации), находились на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы россией в 2014 г. В результате банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом.

«В целом убытки банков от действий россии с 2014 года до начала полномасштабного вторжения мы предварительно оцениваем в 84 миллиарда гривен.

По ним будут поданы иски, а полученные судебные решения в перспективе позволят поднять вопрос о взыскании ущерба с россии на международной арене", — подчеркнула директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

По еще по одному делу банка «Украинский финансовый мир» Хозяйственный суд г. Киев принял положительное решение 23 января 2024 г. (дело № 910/7444/23) и постановил взыскать с россии более 1,9 млрд грн. Решение не оспаривалось, вступило в законную силу, является окончательным и передано в исполнительную службу

По подсчетам Фонда, убытки банков вследствие агрессии россии в период 2014—2022 гг. по предварительной оценке составляют более 84 млрд грн. Оценка ущерба продолжается.

Также Фонд гарантирования вкладов готовит перечень убытков, нанесенных банкам россией уже за время полномасштабной войны.

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