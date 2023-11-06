Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны — Finance.ua
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Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны

Фондовый рынок
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Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны
Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны
Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны.
Прокурор просил посадить Микитася в СИЗО с альтернативой 134 млн грн залога, но суд решил отправить его под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Справка Finance.ua:

  • Бывшему нардепу и застройщику Максиму Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.
  • Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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