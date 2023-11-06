Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны — Finance.ua

Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны

Суд отказался взять под стражу экс-нардепа Микитася, которого подозревают в присвоении более 300 млн грн Минобороны.

Прокурор просил посадить Микитася в СИЗО с альтернативой 134 млн грн залога, но суд решил отправить его под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Справка Finance.ua:

Бывшему нардепу и застройщику Максиму Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.

Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн.



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