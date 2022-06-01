Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти» — Finance.ua
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Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти»

Сегодня 04:34Криминал
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Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти»Суд арестовал имущество и счета группы компаний российской «Татнефти»
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией «Татнефть».
Об этом сообщает ГБР.
Компании основаны российской нефтяной компанией «Татнефть», поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны рф.
Они подозреваются в финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группы лиц.
Отмечается, что арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.
При этом только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества — около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд гривен.
«Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими», — говорится в сообщении.
По материалам: Економічна Правда
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