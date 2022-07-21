Страны ЕС получат финансирование для украинских беженцев — Finance.ua

Страны ЕС получат финансирование для украинских беженцев Сегодня 17:47 — Личные финансы

Страны ЕС получат финансирование для украинских беженцев

Постоянные представители 27 государств-членов ЕС 20 июля согласовали дальнейшую поддержку стран и регионов, принимающих перемещенных лиц из Украины, а также для преодоления некоторых неблагоприятных экономических последствий развязанной россией войны.

Об этом говорится в сообщении Европейского совета.

Законодательное предложение, известное как FAST-CARE, вводит новые положения для дополнительной гибкости и максимальной эффективности инвестиций в политику сплоченности.

Чтобы ускорить процедуру, Совет решил не вносить изменения в текст предложения Комиссии.

Предложение расширяет поддержку, уже предоставляемую в рамках программы Cohesion для беженцев в Европе (CARE). Она вносит изменения в два основных нормативно-правовых акта, регулирующих правила политики сплоченности на бюджетные периоды 2014-2020 и 2021-2027 годов.

Эти меры основаны на подходе, ориентированном на людей, и выделяют 30% расходов на беженцев для местных органов власти и организаций гражданского общества, поскольку они находятся в авангарде миграционного давления, работая в местных общинах.

Среди прочего предложение предусматривает:

дополнительные 3,5 млрд евро предварительного финансирования для проектов сплочения для обеспечения дополнительной ликвидности,

расширение возможности 100% софинансирования инвестиций в содействие социально-экономической интеграции граждан третьих стран,

повышение новоустановленной стоимости единицы для поддержки беженцев с 40 евро до 100 евро на человека в неделю и продление срока ее применения с 13 до 26 недель с момента, когда лицо обратилось за защитой,

расширение возможностей для передачи ресурсов на действия по поддержке беженцев не только между Европейским фондом регионального развития и Европейским социальным фондом, но также из Фонда сплоченности,

а также ретроактивное возмещение уже завершенных проектов, связанных с потребностями беженцев.

Кроме того, меры предусматривают большую гибкость в поэтапном распределении проектов политики сплоченности от одного бюджетного периода до следующего с учетом задержек в реализации, вызванных повышением цен на материалы и энергию, а также нехваткой рабочей силы.

29 июня 2022 года Комиссия внесла предложение FAST-CARE в ответ на выводы Европейского совета с мая 2022 года, призывая к новым инициативам в поддержку миллионов беженцев, спасающихся от войны в Украине, в том числе путем помощи соседним странам.

Ожидается, что после принятия мандата Совета, Европейский парламент утвердит свою позицию как можно скорее осенью, что будет определять следующие процедурные шаги по принятию законодательства.

Фінансовий клуб По материалам:

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