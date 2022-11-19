Стоимость жизни во Франции: аренда жилья, питание и транспорт — Finance.ua

Стоимость жизни во Франции: аренда жилья, питание и транспорт Сегодня 18:29 — Личные финансы

Стоимость жизни во Франции: аренда жилья, питание и транспорт

Во Франции — один из самых высоких уровней жизни в мире, а ее средняя стоимость выше, чем в соседних западноевропейских государствах.

Самый дорогой город — Париж. В отчете Mercer о стоимости жизни в 2021 году Париж возглавил 33 строчку и оказался дороже Амстердама, Мюнхена и Брюсселя, но дешевле Лондона, Нью-Йорка и Цюриха. Цены в других регионах страны, особенно в сельской местности и на юге Франции, намного ниже, чем в столице.

Бюджет семьи из 2-х человек, которая поселится в Париже, может достигать 2400€ в месяц и более. А выбрав для жизни не столицу Франции, следует рассчитывать минимум на 1800€.

Аренда жилья и коммунальные услуги

Конечно, как и в большинстве стран мира, главной статьей расходов во Франции станет аренда жилья. За однокомнатную квартиру в центре Парижа придется платить около 1800 евро в месяц. Если вам нужны две или три спальни, то вдвое больше. Аренда квартиры в Лионе гораздо дешевле, однокомнатная квартира в центральной части города обойдется в 600-1250€. В Марселе цены еще ниже: стоимость однокомнатной квартиры стартует примерно от 600€ в месяц, а трехкомнатной — от 1125€.

Коммунальные услуги: плата за воду, отопление, электроэнергию и вывоз мусора около 150€ в месяц, однако чаще всего они сразу включены в стоимость арендной платы.

Телекоммуникации

Цена на базовый пакет интернета начинается примерно от 20-30€ в месяц. Плата за мобильную связь еще около 30€. Если у вас есть телевизор, вам потребуется оплачивать годовую телевизионную лицензию (138€).

Медицинское страхование

Каждый проживающий во Франции более трех месяцев, в том числе и иностранцы, имеет право на государственное медицинское страхование — Protection Universelle Maladie (PUMa). Месячный платеж составляет 8% от заработной платы.

Для получения медицинской помощи необходимо зарегистрироваться во французской страховой компании и у врача во Франции.

Проходить большинство медицинских процедур необходимо по направлению врача. Около 70% медицинских расходов покрывается страхованием. Однако в случае, если у вас обнаружили, например рак, диабет или у вас рождается ребенок во Франции, французская система здравоохранения покрывает 100% расходов. Желающие получить 100% возмещения могут оформить частное медицинское страхование для компенсации остальной суммы.

Питание

Планируя расходы на питание, следует учитывать то, где вы хотите покупать продукты: в крупной сети супермаркетов за городом или в мелких местных магазинах. Обычно оптовые закупки позволяют сэкономить деньги, однако не подарят французского колорита. В среднем в месяц для покупки продуктов следует рассчитывать на сумму 500 евро на семью.

Ужин на двоих в ресторане среднего класса обойдется в 60€. Стоимость чашки капучино около 2,80€, в Париже можно потратить 3,60€.

Конечно, Франция известна своим вином. Средняя стоимость бутылки 10-15€.

Транспорт

Во Франции хорошо развита система общественного транспорта. Жителям больших городов даже не нужна машина. Одна поездка в общественном транспорте в среднем стоит 1,50 €, проездной в месяц — 80€. Тем не менее, тем, кто будет проживать в сельской местности, стоит подумать о покупке автомобиля. Стоимость 1л топлива 1,60€. Месячный бюджет на обслуживание авто 150€ — бензин, страхование и плата за парковку.

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