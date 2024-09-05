Stellantis решил не избавляться от неприбыльных марок — Finance.ua

Stellantis решил не избавляться от неприбыльных марок Сегодня 05:55 — Фондовый рынок

Stellantis решил не избавляться от неприбыльных марок

Все 14 автопроизводителей, входящих в Stellantis, останутся в составе концерна — даже убыточные. Об этом стало известно благодаря новому заявлению руководства концерна, недавно намеревавшегося продать или вовсе отказаться от нерентабельных брендов.

Лишь месяц назад глава Stellantis Карлос Таварес намекал, что концерн уже не может позволить себе содержать бренды, не приносящие прибыли. Среди вероятных кандидатов на вылет эксперты называли Maserati, Lancia и DS Automobiles. Первой предсказывали продажу, двум другим — закрытие. При этом, по крайней мере, относительно Lancia прогноз вызывает вопрос, поскольку марка недавно получила шанс на возрождение и представила новые модели. Обновляет линейку и Maserati.

Также в зоне риска оказались Chrysler и Dodge. Ассортимент первого после завершения производства седана 300C свелся к одной модели — минивэну Pacifica. Со вторым после появления кроссовера Hornet ситуация изменилась к лучшему, хотя модель и переделана Alfa Romeo Tonale.

Другим брендам исчезновение или продажа не угрожают, говорили эксперты. Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroen, Jeep и Ram вполне конкурентоспособны, а Alfa Romeo Карлос Таварес вообще недавно назвал «самой большой жемчужиной» концерна.

Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины:

Автосвіт По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.