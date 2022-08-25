Starlink снизил стоимость подписки в Украине: сколько это сэкономит бюджету — Finance.ua
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Starlink снизил стоимость подписки в Украине: сколько это сэкономит бюджету

Личные финансы
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Starlink снизил стоимость подписки в Украине: сколько это сэкономит бюджету
Starlink снизил стоимость подписки в Украине: сколько это сэкономит бюджету
Собственно терминалы спутникового интернета от Starlink стоят $499. Однако после покупки приходится платить и за ежемесячную подписку, которая стоит $100. Теперь Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев.
Согласно письму, которое опубликовал Родион Рожковский, новая стоимость подписки составит $60.
Starlink снизил стоимость подписки в Украине: сколько это сэкономит бюджету
Символично, что о снижении стоимости услуг Starlink сообщил украинцам именно в День Независимости.
«С 24.08.2022 Starlink снижает вашу ежемесячную плату за обслуживание до $60. Снижение цены учитывает условия вашего местного рынка и должно отражать паритет покупательной способности наших клиентов», — говорится в письме Starlink.
Владельцам терминалов ничего не нужно делать для получения скидки, снижение цены будет автоматически отражено в счетах, созданных после 24 августа.

Сколько это сэкономит денег?

Сейчас терминалы Starlink используют буквально по всей Украине — военные обеспечивают себя связью в зонах, где отсутствует какое-либо другое покрытие, объекты критической инфраструктуры ставят терминалы для бесперебойного интернета в случае повреждения сети.
Как недавно сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, общее количество Starlink в Украине теперь составляет 18 000 — это больше, чем в любой стране Европы. Если представить, что все они сейчас активно используются, получается впечатляющая сумма расходов — $1,8 млн или около 66 млн гривен в месяц.
Таким образом, снижение стоимости подписки со $100 до $60 позволит Украине тратить на 26,5 млн гривен меньше ежемесячно.
По материалам:
Ain.Ua
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