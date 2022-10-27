Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто

Технологии&Авто
0
Компания SpaceX объявила, что ее спутниковый интернет-сервис Starlink for RVs (Starlink для жилых автофургонов) будет доступен для движущихся автомобилей, начиная с декабря 2022 года. Ранее сервис был предназначен для использования только во время стоянки. Но вскоре воспользоваться им можно будет и при движении автомобиля, хотя эта возможность обойдется недешево.
Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто
Для работы стандартного сервиса Starlink for RVs необходимо использовать спутниковую антенну SpaceX стоимостью $599. Но для работы сервиса в движении понадобится использовать тарелку Flat High Performance Starlink, которую можно будет купить за $2500 (и дополнительно взимается плата за доставку и обработку заказа в размере $50). Аппаратные средства устойчивы к атмосферным воздействиям и предназначены для постоянной установки на вашем транспортном средстве. Вероятно, к стоимости приобретения тарелки нужно еще добавить и затраты на ее установку (крепеж Wedge входит в комплект поставки Flat High Performance Starlink). Что касается стоимости самого интернет-доступа, то услуга будет стоить те же $135 в месяц за пакет Best Effort.
Отмечается, что сервис Starlink for RVs для движущихся автомобилей доступен для клиентов на «отдельных рынках».
Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто
При этом SpaceX обещает «высокоскоростной интернет с малой задержкой» только в определенных регионах (куда не входят, например, север Канады и средний запад США). На карте можно видеть, что высокоскоростной интернет должен работать на большей части США, Европы и Австралии.
По материалам:
sundries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.