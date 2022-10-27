Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто — Finance.ua

Starlink с декабря позволит пользоваться интернетом во время передвижения в авто 27.10.2022, 01:13 — Технологии&Авто

Компания SpaceX объявила, что ее спутниковый интернет-сервис Starlink for RVs (Starlink для жилых автофургонов) будет доступен для движущихся автомобилей, начиная с декабря 2022 года. Ранее сервис был предназначен для использования только во время стоянки. Но вскоре воспользоваться им можно будет и при движении автомобиля, хотя эта возможность обойдется недешево.

Для работы стандартного сервиса Starlink for RVs необходимо использовать спутниковую антенну SpaceX стоимостью $599. Но для работы сервиса в движении понадобится использовать тарелку Flat High Performance Starlink, которую можно будет купить за $2500 (и дополнительно взимается плата за доставку и обработку заказа в размере $50). Аппаратные средства устойчивы к атмосферным воздействиям и предназначены для постоянной установки на вашем транспортном средстве. Вероятно, к стоимости приобретения тарелки нужно еще добавить и затраты на ее установку (крепеж Wedge входит в комплект поставки Flat High Performance Starlink). Что касается стоимости самого интернет-доступа, то услуга будет стоить те же $135 в месяц за пакет Best Effort.

Отмечается, что сервис Starlink for RVs для движущихся автомобилей доступен для клиентов на «отдельных рынках».

При этом SpaceX обещает «высокоскоростной интернет с малой задержкой» только в определенных регионах (куда не входят, например, север Канады и средний запад США). На карте можно видеть, что высокоскоростной интернет должен работать на большей части США, Европы и Австралии.

sundries По материалам:

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