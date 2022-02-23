Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине — Finance.ua

Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине

Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине

При оформлении предварительного заказа на услуги спутникового интернета Илона Маска Starlink на территории Украины компания сообщает новую дату предполагаемого запуска — 2023 год, хотя ранее собиралась выйти на наш рынок в 2022-м.

Об этом сообщает dev.ua.

«Заказывайте сейчас, чтобы зарезервировать свой Starlink. Starlink ожидает, что начнет поставлять услуги в вашем регионе в 2023 году. Доступность зависит от согласования с регулирующими органами. В каждой зоне покрытия заказы выполняются в порядке очереди», — говорится в сообщении Starlink.

Ранее компания несколько раз озвучивала свои амбициозные планы, например, выйти на европейский рынок еще в феврале-марте 2021 и покрыть весь мир спутниковым интернетом в сентябре 2021 года. Тем не менее, сроки выхода на новые рынки и запуска полноценного мирового покрытия регулярно переносятся. Причиной тому становятся как задержки в компании (например, схождение спутников с запланированной орбиты или претензии астрономов), так и разногласия с регуляторами отдельных стран.

При попытке предзаказать комплект Starlink для Украины на сайте компании ранее было уведомление о возможном запуске в 2022 году, однако планы компании по выходу на местный рынок, по всей видимости, откладываются как минимум еще на один год.

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