Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине — Finance.ua
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Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине

Сегодня 02:07Технологии&Авто
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Starlink перенес дату предполагаемого запуска в УкраинеStarlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине
При оформлении предварительного заказа на услуги спутникового интернета Илона Маска Starlink на территории Украины компания сообщает новую дату предполагаемого запуска — 2023 год, хотя ранее собиралась выйти на наш рынок в 2022-м.
Об этом сообщает dev.ua.
«Заказывайте сейчас, чтобы зарезервировать свой Starlink. Starlink ожидает, что начнет поставлять услуги в вашем регионе в 2023 году. Доступность зависит от согласования с регулирующими органами. В каждой зоне покрытия заказы выполняются в порядке очереди», — говорится в сообщении Starlink.
Starlink перенес дату предполагаемого запуска в Украине
Ранее компания несколько раз озвучивала свои амбициозные планы, например, выйти на европейский рынок еще в феврале-марте 2021 и покрыть весь мир спутниковым интернетом в сентябре 2021 года. Тем не менее, сроки выхода на новые рынки и запуска полноценного мирового покрытия регулярно переносятся. Причиной тому становятся как задержки в компании (например, схождение спутников с запланированной орбиты или претензии астрономов), так и разногласия с регуляторами отдельных стран.
При попытке предзаказать комплект Starlink для Украины на сайте компании ранее было уведомление о возможном запуске в 2022 году, однако планы компании по выходу на местный рынок, по всей видимости, откладываются как минимум еще на один год.
По материалам: Ain.Ua
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