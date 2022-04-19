Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине — Finance.ua

Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине

Проект спутниковой платформы связи Илона Маска Starlink приступил к работе над открытием своего представительства в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Министр дал поручение соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно быстрее. Он обещает подробно информировать о ходе этих работ.

Федоров напомнил, что еще в начале войны, 26 февраля, обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине Starlink. Уже на следующий день от бизнесмена пришел положительный ответ, а еще через неделю — первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину.

По словам министра, на сегодняшний день более 10 тысяч станций помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, заведений здравоохранения и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни освобожденные территории.

«Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев», — подчеркнул Федоров.

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