Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг — Finance.ua
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Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг

Сегодня 12:44Фондовый рынок
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Bank of New York Mellon прекратил новый банковский бизнес в россии и приостановил инвестиции в российские ценные бумаги.
Об этом говорится в заявлении финучреждения.
«BNY Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями», — говорится в заявлении.
В то же время банк продолжает работать с межнациональными клиентами.
Также банк перечисляет 1 млн долларов на «дальнейшие гуманитарные усилия».
Что это даст? Ожидается, что введенные санкции против России и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также повлияют на годовой доход примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.

Справка Finance.ua:

  • The Bank of New York Mellon — американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation;
  • с 2011 года входит в список глобально системно значимых банков;
  • The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире.

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По материалам: Економічна Правда
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