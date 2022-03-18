Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг — Finance.ua

«BNY Mellon прекратил новый банковский бизнес в России и приостановил покупку российских ценных бумаг по управлению инвестициями», — говорится в заявлении.
В то же время банк продолжает работать с межнациональными клиентами.
Также банк перечисляет 1 млн долларов на «дальнейшие гуманитарные усилия».
Что это даст? Ожидается, что введенные санкции против России и приостановка инвестиций приведут к единовременному сокращению дохода примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также повлияют на годовой доход примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.
Справка Finance.ua:
The Bank of New York Mellon — американская холдинговая компания, образовавшаяся в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation;
с 2011 года входит в список глобально системно значимых банков;
The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном в 1784 году и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире.