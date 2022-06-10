Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров

Сегодня 10:45
0
Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять рф — запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии Японии.
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
  • локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
  • бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
  • парогенераторы и газовые генераторы;
  • газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
  • подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
  • транспортные машины и их части;
  • ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
  • измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.