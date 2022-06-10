Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров — Finance.ua

Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров

Сегодня 10:45

Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять рф — запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.

Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии Японии.

В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:

локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;

бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

парогенераторы и газовые генераторы;

газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;

подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;

транспортные машины и их части;

ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;

измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.

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