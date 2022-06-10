Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров — Finance.ua

Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в рф группы промышленных товаров
Сегодня 10:45
0
Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять рф — запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии Японии.
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
парогенераторы и газовые генераторы;
газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
транспортные машины и их части;
ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.