Станет ли проживание мужчины не по месту прописки препятствием для обновления данных в ТЦК — Finance.ua
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Станет ли проживание мужчины не по месту прописки препятствием для обновления данных в ТЦК

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После внесения данных в единый реестр по старому месту регистрации мужчина автоматически будет снят с учета.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Юрий Глущенков в интервью Радио НВ.
«Это абсолютно не проблема (проживание человека не по месту прописки. — Ред.). Человек пишет заявление, становится на военный учет на новом месте. Информация о взятии на военный учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он состоит на учете по новому месту. По старому месту он автоматически будет снят с учета», — объяснил Глущенков.
По его словам, если мужчина исключен из военного учета, это указано в реестрах и он имеет об этом отметку в военном билете, то не нужно приходить для обновления данных в ТЦК и СП.

Справка Finance.ua:

  • 11 апреля Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент подписал этот документ. В законе предусмотрено, что мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет.
  • Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные. Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
  • Первый — в ТЦК и СП.
  • Второй — зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно.
  • Третий — воспользоваться услугами ЦПАУ.
По материалам:
Укрінформ
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