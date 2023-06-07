США запретили турецкой авиакомпании летать в россию на Boeing — Finance.ua

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США запретили турецкой авиакомпании летать в россию на Boeing

Фондовый рынок
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США запретили турецкой авиакомпании летать в россию на Boeing
США запретили турецкой авиакомпании летать в россию на Boeing
США запретили турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты в россию на американских самолетах Boeing 737 MAX.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники среди российских перевозчиков, США пригрозили Southwind санкциями и запретили обслуживать ее самолеты за рубежом.
Однако в последнем списке санкций, которое Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта, самолетов Southwind нет.
«Возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы дальше?

Southwind Airlines

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, которую создал туристический холдинг Pegas Touristik в 2022 году для перевозки россиян на курорты Турции. Флот авиакомпании частично состоит из бывших самолетов русской Nordwind Airlines (входит в холдинг Pegas Touristik).
В парке Southwind Airlines три Boeing 737 MAX. Полеты в россию в последнее время совершали два из них. Оба принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation. В частности, самолеты совершали по 10−12 разворотных рейсов в неделю в Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород. С 1 июня они переведены на рейсы в Германию и Швейцарию.
После начала войны в Украине США и ЕС ввели санкции по авиаотрасли россии. Самолеты российских авиакомпаний начали арестовывать за рубежом и отказывать им в техобслуживании. Поэтому большая часть Boeing и Airbus не покидает территорию россии и совершает только внутренние рейсы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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