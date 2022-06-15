США выделят $7,6 млрд на преодоление продовольственного кризиса — Finance.ua

США выделят $7,6 млрд на преодоление продовольственного кризиса

Сегодня 05:19 — Мир

Соединенные Штаты вместе с союзниками будут активно противостоять глобальному продовольственному кризису, обострившемуся после начала российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в Twitter

«Неспровоцированная война кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 млрд, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет еще $5 млрд», — сказано в заявлении.

В Госдепе добавили, что если в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 млн человек, то к концу 2022 года их количество вырастет еще на 40 млн человек.

Украина — один из ведущих мировых производителей аграрной продукции. Из-за блокады россией украинских портов возникли сложности с экспортом около 30 млн т зерновых, находящихся на территории Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.