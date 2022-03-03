США вводят "широкие" санкции в отношении российского оборонного сектора — Finance.ua

США вводят "широкие" санкции в отношении российского оборонного сектора

Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Генсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят «широкие» санкции в отношении российского оборонного сектора.

По его словам всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия.

«В том числе компании, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, ракеты, беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы — те самые системы, которые сейчас используются для нападения на украинский народ, нарушения прав человека, нарушают международное гуманитарное право», — сказал Блинкен.

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