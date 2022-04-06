США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка — Finance.ua

США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка

Сегодня 17:55 — Фондовый рынок

США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка

США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Об этом заявили в Белом доме

Санкции вводятся в ответ на зверства российских военных в Украине. Теперь США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.

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«Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом россии и четвертым по величине финансовым институтом россии в целом», — отметили в США.

Запрет новых инвестиций в россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Уже более 600 транснациональных компаний самостоятельно решили покинуть россию, теперь остальные американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в рф.

Американские власти прогнозируют, что под действием санкций российская экономика перестанет входить в двадцатку крупнейших. «Цель — заставить их сделать выбор... Истощить ресурсы, которые есть у путина для продолжения войны против Украины», — объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

И последней частью пакета является полная блокировка активов совершеннолетних детей путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности россии, включая экс-президента и премьер-министра россии Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Санкции отключают их от финансовой системы США и замораживают все активы в Соединенных Штатах.

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