США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка

Сегодня 17:55Фондовый рынок
86
США ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банкаСША ввели санкции против дочерей путина, жены Лаврова, Сбербанка и Альфа-банка
США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками. Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
Об этом заявили в Белом доме.
Санкции вводятся в ответ на зверства российских военных в Украине. Теперь США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.
Читайте также
«Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом россии и четвертым по величине финансовым институтом россии в целом», — отметили в США.
Запрет новых инвестиций в россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Уже более 600 транснациональных компаний самостоятельно решили покинуть россию, теперь остальные американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в рф.
Американские власти прогнозируют, что под действием санкций российская экономика перестанет входить в двадцатку крупнейших. «Цель — заставить их сделать выбор... Истощить ресурсы, которые есть у путина для продолжения войны против Украины», — объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
И последней частью пакета является полная блокировка активов совершеннолетних детей путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности россии, включая экс-президента и премьер-министра россии Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
Санкции отключают их от финансовой системы США и замораживают все активы в Соединенных Штатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.