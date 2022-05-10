США временно отменяют пошлины на импорт украинской стали — Finance.ua

США временно отменяют пошлины на импорт украинской стали

Сегодня 16:35 — Казна и Политика

США приостановят действие 232 ввозных пошлин на украинскую сталь сроком на один год.

Об этом сообщила министр торговли США Джина Раймондо, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что металлургическая промышленность Украины имеет очень важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13 украинец, имея высокооплачиваемую работу.

«Некоторые из крупнейших сталелитейных общин Украины оказались среди тех, кто больше всего пострадал от варварства путина, а сталелитейный завод в Мариуполе (Азовсталь, — ред.) стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии россии. Многие металлургические заводы Украины продолжали платить, кормить и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые украинские заводы, несмотря на боевые действия, снова возобновили работу.

«Создание экспортных возможностей для этих заводов важно для их способности продолжать нанимать работников и поддерживать одну из важнейших отраслей промышленности Украины», — сообщили в Минторге США.

«Сталевары являются одними из самых выносливых (людей. — Ред.) в мире, независимо от того, живут они в Янгстауне или в Мариуполе. Мы не можем просто восхищаться силой духа украинского народа — мы должны поддерживать его и поддерживать одну из важнейших отраслей для экономического благополучия Украины. Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом агрессии путина, и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем», — заявила Раймондо.

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