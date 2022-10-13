США увеличат выдачу временных рабочих виз: с чем это связано — Finance.ua

США увеличат выдачу временных рабочих виз: с чем это связано Сегодня 20:21

Администрация Байдена почти вдвое увеличит количество временных рабочих виз для вакансий, связанных со сферой гостеприимства, озеленением и обработкой морепродуктов, чтобы устранить сезонную нехватку работников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности.

Согласно заявлению, США до конца года выдадут еще 64 716 виз H-2B дополнительно к 66 000 виз, которые выдают каждый год. Министерство объяснило, что «действует оперативно, чтобы удовлетворить потребности работодателей в дополнительных сезонных работниках».

Двадцать тысяч виз H-2B будут предоставлены работникам из центральноамериканских стран — Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, а также Гаити.

«Во времена рекордного роста количества рабочих мест эти ассигнования на весь год в самом начале финансового года обеспечат предприятиям возможность планировать свои потребности в рабочей силе в пик сезона», — сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Он добавил, что Министерство внутренней безопасности и Министерство труда усилят защиту работников, чтобы убедиться, что «недобросовестные работодатели» не подвергают работников опасным условиям труда или платят слишком низкую зарплату.

Економічна Правда По материалам:

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