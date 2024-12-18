США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру

Казна и Политика
13
США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру
США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру
Комиссия по международной торговле США (ITC) продлила действие антидемпинговых пошлин на арматуру из беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Украины.
Об этом пишет Eurometal.
Согласно информации Министерства экономики, США ввели пошлину на украинскую арматуру еще в 2001 году, ее размер составлял 41,69%.
Комиссия по международной торговле США установила, что отмена антидемпинговых пошлин на арматуру из беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши, Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторению причинения материального ущерба местным производителям.
Этот вывод стал результатом четвертого раунда пятилетнего пересмотра.
После предварительного пересмотра в 2018 году Министерство торговли США обнародовало среднюю демпинговую маржу в 114,53% для беларуси, 133% для Китая, 71,01% для Индонезии, 16,99% для Латвии, 232,86% для Молдовы, 52,07% для Польши и 41,69% для Украины.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.