США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру — Finance.ua

США сохранили антидемпинговую пошлину на украинскую арматуру
Комиссия по международной торговле США (ITC) продлила действие антидемпинговых пошлин на арматуру из беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Украины.
Об этом пишет Eurometal.
Согласно информации Министерства экономики, США ввели пошлину на украинскую арматуру еще в 2001 году, ее размер составлял 41,69%.
Комиссия по международной торговле США установила, что отмена антидемпинговых пошлин на арматуру из беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши, Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторению причинения материального ущерба местным производителям.
Этот вывод стал результатом четвертого раунда пятилетнего пересмотра.
После предварительного пересмотра в 2018 году Министерство торговли США обнародовало среднюю демпинговую маржу в 114,53% для беларуси, 133% для Китая, 71,01% для Индонезии, 16,99% для Латвии, 232,86% для Молдовы, 52,07% для Польши и 41,69% для Украины.
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