США расследуют помощь Credit Suisse и UBS российским олигархам в уклонении от санкций, — Bloomberg Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

США расследуют помощь Credit Suisse и UBS российским олигархам в уклонении от санкций, — Bloomberg

Швейцарские банки Credit Suisse и UBS находятся под пристальным вниманием в рамках расследования Министерства юстиции США о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

Швейцарские банки были включены в недавнюю волну судебных повесток, разосланных правительством США. Информационные запросы были посланы до кризиса, охватившего Credit Suisse и приведшего к предложению UBS поглотить своего конкурента.

По словам двух лиц, знакомых с расследованиями, повестки в суд также направлялись сотрудникам некоторых крупных банков США.

По словам одного из источников, расследование Министерства юстиции сосредоточено на выявлении сотрудников банка, которые имели дело с находящимися под санкциями клиентами, и на том, как эти клиенты проверялись в течение последних нескольких лет. Эти банкиры и советники могут попасть под дальнейшее расследование, чтобы определить, нарушили ли какие-либо законы.

До того как российское вторжение в Украину привело к расширению санкций, Credit Suisse был известен тем, что обслуживал богатых россиян. На пике банк управлял более 60 млрд долларов для российских клиентов, которые приносили от 500 до 600 млн долларов прибыли для Credit Suisse в год.

На момент прекращения работы с отдельными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse хранил для них около 33 млрд долларов, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на больший бизнес последнего управления активами.

В прошлом году Министерство юстиции США создало оперативную группу KleptoCapture, чтобы ввести санкции в отношении богатых россиян, являющихся политическими союзниками президента Владимира Путина. С тех пор правительство США конфисковало ряд яхт, частных самолетов и элитную недвижимость.

Банки могут столкнуться с серьезными штрафами за нарушение санкций США. BNP Paribas в 2014 году согласился выплатить почти 9 млрд долларов после того, как признал себя виновным по обвинению США в обработке транзакций для попавших под санкции суданских, иранских и кубинских организаций. В 2019 году Standard Chartered Bank согласился выплатить более 1 млрд долларов для урегулирования расследования Министерства юстиции, в ходе которого бывший сотрудник банка признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении Ирана.

Ряд лиц также обвинили в содействии олигархам в сокрытии активов — британский бизнесмен Грэм Бонем-Картер был арестован в октябре по обвинению в незаконном переводе 1 млн долларов на содержание американской собственности миллиардера Олега Дерипаски, находящегося под санкциями. Бывший высокопоставленный агент Федерального бюро расследований также был обвинен в содействии Дерипаске в нарушении санкций в январе.

Когда в прошлые выходные появился план спасения Credit Suisse, UBS выразил общую обеспокоенность возможной юридической ответственностью своего конкурента. Швейцарское правительство заявило, что гарантирует UBS убытки в размере до 9,8 млрд долларов в результате сделки.

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