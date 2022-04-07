США передали Украине 5 тыс. станций Starlink — Finance.ua
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США передали Украине 5 тыс. станций Starlink

Сегодня 22:03Технологии&Авто
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Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 5 тысяч станций спутникового интернета Starlink.
Об этом говорится в сообщении USAID.
«USAID передало правительству Украины 5000 станций Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX», — говорится в сообщении.
Зачем это? Спутниковые терминалы Starlink обеспечат безлимитную и беспрепятственную передачу данных из любой точки Украины. Терминалы позволят госчиновникам и критически важным поставщикам услуг гражданам продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если агрессия путина разорвет инфраструктуру оптоволоконной или мобильной связи Украины.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне

Напомним, Starlink — глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить скоростной интернет.

Справка Finance.ua:

  • вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину;
  • 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.
По материалам: Українські Новини
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