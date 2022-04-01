США откроют Стратегический нефтяной резерв: что это значит — Finance.ua
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США откроют Стратегический нефтяной резерв: что это значит

Вчера 12:17Энергетика
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Президент США Джо Байден принял решение открыть Стратегический нефтяной резерв и начать доставку дополнительной нефти на внутренний рынок, чтобы сдержать рост цен на топливо.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в четверг, 31 марта.
Поскольку Соединенные Штаты объявили эмбарго на поставку российской нефти и газа из-за войны, которую развязал кремль в Украине, в стране значительно подорожал бензин — в начале года он стоил около $3,30 за галлон (3,8 литра), а сейчас цена превысила $4,20.
«США — крупнейший нефтепроизводитель в мире и экспортер энергии, и все равно действия диктатора [президента РФ Владимира Путина], находящегося на другом конце света, все еще отражаются на кошельках американских семей», — отметили в Белом доме.
Для спасения кошельков американцев Белый дом объявил план, состоящий из двух частей.
Во-первых, произойдет увеличение поставок нефти на американский рынок для стимулирования внутреннего производства топлива. Ежедневно в течение 6 месяцев из Стратегического нефтяного резерва на рынок будет поставляться 1 млн баррелей нефти. В Белом доме это называют самым большим в мировой истории высвобождением нефтяных запасов.
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Также планируется нарастить до конца года добычу нефти. Байден призвал Конгресс заставить нефтяные компании выплачивать компенсации за нефтяные скважины и участки нефтедобычи, которые находятся у них в аренде, но не используются и простаивают зря.
Вторая часть плана — увеличить производство энергии из возобновляемых источников и снизить зависимость от нефти. Байден призывает Конгресс принять его масштабный план ускорения перехода на производимую в Америке экологически чистую энергию.
По материалам: ТСН
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