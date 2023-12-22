США начали переговоры с союзниками о передаче Украине замороженных активов рф — Finance.ua

США начали переговоры с союзниками о передаче Украине замороженных активов рф Сегодня 10:32

США начали переговоры с союзниками о передаче Украине замороженных активов рф

Администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками, чтобы направить замороженные российские активы на помощь Украине.

В издании The New York Times со ссылкой на источники пишут , что поддержка такого мероприятия растет в Конгрессе, что «внушает оптимизм» в Администрацию президента США.

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Собеседники издания рассказывают, что соответствующие переговоры с властями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии в последнее время ускорились, потому что в США хотят разработать стратегию до 24 февраля 2024 года — второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов российских активов.

Байден пока не подписал стратегию передачи. Как пишет NYT, политики должны определить, направят ли средства Украине напрямую или будут использовать в интересах Киева иными способами.

Также они обсуждают, какие ограничения могут быть связаны с этими активами. Среди них — могут ли их тратить на военные действия или только на восстановление экономики страны.

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До этого министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что без согласия Конгресса изъятие средств «не является чем-то, что разрешено законом в Соединенных Штатах».

Прецедента, как пишет The New York Times, опасались и некоторые высокопоставленные американские чиновники, потому что из-за конфискации другие страны могут отказаться сохранять свои сбережения в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке или долларах.

Федеральный генеральный прокурор Питер Франк подал заявление в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне, чтобы конфисковать сотни миллионов евро российских средств, пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники. Журналисты отмечают, что прокуратура хочет перечислить в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств дочерней компании московской фондовой биржи, находящихся в немецком филиале американского банка JPMorgan.

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УНІАН По материалам:

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