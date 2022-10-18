США и Британия будут координировать санкции против рф — Finance.ua

США и Британия будут координировать санкции против рф
Великобритания и США договорились об усилении сотрудничества по внедрению и обеспечению соблюдения финансовых санкций против рф и других стран в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст совместного заявления.
В совместном заявлении чиновники министерств финансов США и Великобритании, ответственные за санкционную политику — Андреа Гаки и Джайлз Томсон, — заявят, что решили вывести свое сотрудничество на «новый уровень».
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«Мы определим возможности для объединения опыта, творческого осмысления возникающих перед нами вызовов, изучения возможностей для согласования способов имплементации санкций, а также оказания помощи нашим заинтересованным сторонам путем либо совместных действий, либо предоставления рекомендаций, являющихся результатом непубличного сотрудничества», — сказано в заявлении.
Отмечается, что стороны хотят усилить сотрудничество в контексте не только санкций против рф из-за вторжения в Украину, но и «по другим общим санкционным режимам».
Совместное заявление США и Британии было согласовано на фоне усилий Запада найти новые способы наказания россии за ее военную эскалацию против Украины, а также намерение ввести финансовые ограничения в отношении физических и юридических лиц в третьих странах, которые помогают Москве вести войну.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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