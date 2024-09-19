Средние зарплаты в странах Европы — Finance.ua

Средние зарплаты в странах Европы
Средняя зарплата и в общем финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы.
Finance.ua в статье Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной) рассказал о средних зарплатах в странах Европы.
Многие украинцы из-за полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать в страны Европы. Некоторые из них уже нашли работу, традиционно оплачиваемую значительно выше, чем в Украине. Впрочем, здесь нужно также обращать внимание на цены, которые в Европе значительно выше, чем у нас, а также на налоги.
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Интересно, что в странах Европы принято оплачивать труд сотруднику почасово. Дело в том, что такой способ оплаты считается наиболее справедливым, поэтому его и применяют в Евросоюзе.
Итак, если брать самые высокие средние зарплаты в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:
- Швейцария — 8 148 евро;
- Норвегия — 7 094 евро;
- Дания — 6 068 евро;
- Люксембург — 5 462 евро;
- Бельгия — 4 511 евро;
- Швеция — 4 338 евро;
- Финляндия — 4 031 евро;
- Нидерланды — 3 975 евро;
- Франция — 3 929 евро;
- Германия — 3 812 евро.
Самые низкие средние зарплаты в странах Европы:
- Албания — 422 евро;
- Болгария — 637 евро;
- Сербия — 723 евро;
- Румыния — 742 евро;
- Черногория — 844 евро;
- Босния и Герцеговина — 861 евро;
- Литва — 880 евро;
- Латвия — 1 053 евро;
- Венгрия — 1 066 евро;
- Польша — 1 114 евро.
В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.
Что касается высокой почасовой оплаты труда, то здесь ситуация выглядит так:
- Норвегия — 54 евро;
- Швейцария — 52 евро;
- Дания — 44 евро;
- Бельгия — 41 евро;
- Швеция — 40 евро.
Самая низкая почасовая оплата труда в таких странах:
- Албания — 2,4 евро;
- Болгария — 4,7 евро;
- Сербия — 5,25 евро;
- Черногория — 5,54 евро;
- Босния и Герцеговина — 5,65 евро.
Следует также отметить и налог в странах Европы. К примеру, в Швеции ставка подоходного налога составляет почти 60%. Если учитывать другие страны Европы, то в Бельгии, например, это 53,7%, в Нидерландах — 52%, в Дании — 51,5% и в Великобритании — 50%. Самый низкий минимальный налог в Болгарии — 10%. В целом, в Европе налоговая ставка составляет 33%.
Если брать зарплаты, опираясь на профессии, то, например, в Норвегии больше получают медики, IT-специалисты и работники нефтяных компаний. В Германии самая большая зарплата у финансистов, врачей и работников страховых компаний. Во Франции большие зарплаты в IT-сфере, бухгалтеров и работников на производстве.
Если учитывать определенные профессии и их оплату труда, то здесь ситуация следующая:
- финансисты — (от 4,5 тыс. до 6,5 тыс. евро);
- юрист (от 3,5 тыс. до 5 тыс. евро);
- инженер-экономист (от 1,5 тыс. до 3 тыс. евро);
- IT-сфера — (от 1,5 тыс. до 4 тыс. евро).
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