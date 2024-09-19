Средние зарплаты в странах Европы — Finance.ua

Средние зарплаты в странах Европы Сегодня 08:01 — Личные финансы

Средние зарплаты в странах Европы

Средняя зарплата и в общем финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы.

Многие украинцы из-за полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать в страны Европы. Некоторые из них уже нашли работу, традиционно оплачиваемую значительно выше, чем в Украине. Впрочем, здесь нужно также обращать внимание на цены, которые в Европе значительно выше, чем у нас, а также на налоги.

Путешествуйте за границей без забот. Зеленая Карта — ваша надежная защита. 👉 Заказывайте на Finance.ua уже сейчас 👈

Интересно, что в странах Европы принято оплачивать труд сотруднику почасово. Дело в том, что такой способ оплаты считается наиболее справедливым, поэтому его и применяют в Евросоюзе.

Итак, если брать самые высокие средние зарплаты в Европе, то здесь ситуация в топ-10 стран следующая:

Швейцария — 8 148 евро; Норвегия — 7 094 евро; Дания — 6 068 евро; Люксембург — 5 462 евро; Бельгия — 4 511 евро; Швеция — 4 338 евро; Финляндия — 4 031 евро; Нидерланды — 3 975 евро; Франция — 3 929 евро; Германия — 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы:

Албания — 422 евро; Болгария — 637 евро; Сербия — 723 евро; Румыния — 742 евро; Черногория — 844 евро; Босния и Герцеговина — 861 евро; Литва — 880 евро; Латвия — 1 053 евро; Венгрия — 1 066 евро; Польша — 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

Что касается высокой почасовой оплаты труда, то здесь ситуация выглядит так:

Норвегия — 54 евро; Швейцария — 52 евро; Дания — 44 евро; Бельгия — 41 евро; Швеция — 40 евро.

Самая низкая почасовая оплата труда в таких странах:

Албания — 2,4 евро; Болгария — 4,7 евро; Сербия — 5,25 евро; Черногория — 5,54 евро; Босния и Герцеговина — 5,65 евро.

Следует также отметить и налог в странах Европы. К примеру, в Швеции ставка подоходного налога составляет почти 60%. Если учитывать другие страны Европы, то в Бельгии, например, это 53,7%, в Нидерландах — 52%, в Дании — 51,5% и в Великобритании — 50%. Самый низкий минимальный налог в Болгарии — 10%. В целом, в Европе налоговая ставка составляет 33%.

Если брать зарплаты, опираясь на профессии, то, например, в Норвегии больше получают медики, IT-специалисты и работники нефтяных компаний. В Германии самая большая зарплата у финансистов, врачей и работников страховых компаний. Во Франции большие зарплаты в IT-сфере, бухгалтеров и работников на производстве.

Если учитывать определенные профессии и их оплату труда, то здесь ситуация следующая:

финансисты — (от 4,5 тыс. до 6,5 тыс. евро);

юрист (от 3,5 тыс. до 5 тыс. евро);

инженер-экономист (от 1,5 тыс. до 3 тыс. евро);

IT-сфера — (от 1,5 тыс. до 4 тыс. евро).

Ищете доступный кредит в банке? Все выгодные предложения рынка в одном каталоге:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.