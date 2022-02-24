Спрос на валюту вырос вдвое: Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

Спрос на валюту вырос вдвое: Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Сегодня 08:05 — Валюта

Доллар, fbc.ua

Обменный курс гривны на валютном рынке Украины в течение текущей недели находился под усиленным давлением. Из-за ужесточения фактора военной угрозы курс ослаб на 2,5% до 29 гривен.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook

«Этому „способствовало“ почти 2-кратное увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, что частично удовлетворялось интервенциями Национального банка по продаже иностранной валюты, чистый объем которых за прошлую неделю составил 453 млн. долларов США», — отметил Данилишин.

По его словам, с начала года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 1,4 млрд долларов США.

Справка Finance.ua:

Национальный банк не будет вводить никаких административных ограничений в отношении оборота гривны и ее обменного курса;

на курс гривны, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров;

парламент принял закон о новых правилах вывоза иностранной валюты за границу. Штраф в размере 10% будет применяться за декларации с ошибками, а 100% — при попытке скрыть деньги от таможни.

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