Спрос на подержанные иномарки сократился вдвое: топ моделей февраля — Finance.ua

Спрос на подержанные иномарки сократился вдвое: топ моделей февраля Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

В феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 54% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наиболее популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение февраля на украинские номера перешли 1049 автомобилей этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf — 925 шт.

На третьем месте Skoda Octavia — 710 шт. Также в ТОП-5 месяца вошли Volkswagen Passat (657 шт.) и Ford Focus (360 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI A4 1995 года выпуска.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 25 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,7 раза больше реализации новых машин за тот же период.

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